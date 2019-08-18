В Гондурасе автобус с футболистами закидали камнями

Фанаты в Гондурасе устроили массовые беспорядки / ЕРА / UPG

Трагические события произошли в Тегусигальпе перед матчем чемпионата Гондураса между принципиальными соперниками Олимпией и Мотагуа, сообщает BBC.

Между фанатами произошла массовая драка, полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновения трое человек погибли и еще семь получили огнестрельные и ножевые ранения. Среди них - один несовершеннолетний. Состояние еще троих оценивается как критическое.

Кроме того, автобус с футболистами Мотагуа закидали камнями. Серьезно пострадали три футболиста. Среди них - бывший игрок Селтика Эмилио Исагирре.

В итоге, местная Федерация футбола решила игру перенести на неопределенный срок.

Напомним, матч украинской Премьер-лиги Ворскла - Днепр-1 завершился массовой дракой фанатов. Болельщики Ворсклы атаковали автобус с болельщиками Днепра-1 на выезде из Полтавы. В результате нападения они побили гостей и отняли у них флаг команды.