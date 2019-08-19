Жулио Сезар уволен из Олимпика

Жулио Сезар больше не тренер Олимпика / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик и бразильский тренер Жулио Сезар прекратили сотрудничество.

Главной причиной стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона - поражения в четырех стартовых турах.

Исполнять обязанности главного тренера временно будет Игорь Климовский, который уже оказывался в таком же положении в конце прошлого сезона.

После поражения львовским Карпатам (1:3) Олимпик на данный момент является единственной командой УПЛ, которая за 4 тура не набрала ни одного очка.

Напомним, Жулио Сезар возглавил Олимпик в конце июня. Его опыт работы главным тренером до Олимпика ограничивался любительским клубом из Испании Кристо Атлетико, который он тренировал в январе этого года.