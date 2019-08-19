"Хотел бы возглавить киевское Динамо" - Огнен Вукоевич

Огнен Вукоевич / ФК Динамо

Тренер сборной Хорватии U-20 и по совместительству скаут киевского Динамо Огнен Вукоевич рассказал, что хотел бы стать главным тренером киевлян.

"Когда получу лицензию, хотел бы я возглавить Динамо? Если я стану хорошим тренером, то возможно. Мне еще нужно очень много учиться. Динамо – это мой клуб. Посмотрим, что будет в будущем", - сказал Вукоевич в интервью SportArena.

Также хорват заявил, что во фразе "Слава Украине", сказанной им и бывшим защитником Динамо Домагоем Видой после победы над сборной России на ЧМ-2018, не было политического подтекста.

"Я сразу сказал, что никаких политических намерений у нас не было. Мы вообще об этом не думали. И сразу сказали, что нас интересует только футбол, политика нас вообще не интересует. Мы футбольные люди. Были рады, что выиграли по пенальти. Я никакой не герой и не жду никаких наград. Просто это была радость. И мне всегда приятно, когда меня болельщики вспоминают как футболиста", - добавил хорват.

Также Вукоевич опроверг информацию о том, что его исключили из сборной Хорватии после скандального видео.

"Из сборной меня никто не исключал, я остался в команде до конца чемпионата и вернулся в Хорватию с командой и медалью. Жаль только, что проиграли финал Франции", - резюмировал футболист.

7 июля сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида, а Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!"

В связи с этим международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".