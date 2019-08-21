Какие шансы Зари в Лиге Европы: прогноз на матч с Эспаньолом

21 августа 2019, 12:50

Многие футбольные эксперты уверены, что Заря выйдет в групповой раунд Лиги Европы.

"Заря" — "Герта"
Заря завтра сразится с Эспаньолом / Reuters

Луганская Заря завтра сыграет первый матч раунда плей-офф лиги Европы. Соперником луганчан будет испанский Эспаньол, который в прошлом чемпионате Примеры занял итоговое седьмое место и пробился в Лигу Европы.

Букмекера отдают предпочтение испанскому клубу и не верят в перспективы Зари. Футбольные эксперты осторожны в своих высказываниях, но верят в успех луганчан.

"Матч с Эспаньолом - очень серьезное испытание для Виктора Скрипника. Тяжело играть в столице Каталонии на переполненном стадионе, но я думаю, что Заря сможет совладать с нервами и достойно сыграет в первом матче. Единственный минус - отсутствие в составе по причине дисквалификации Назария Русина. Жаль, что он не сыграет. Назарий набрал неплохую форму и реально мог в этом матче доставить много проблем Эспаньолу. Мне кажется, что в первом матче мы сможем зацепиться за ничью. Судьба путевки в групповой раунд решится в ответной игре в Запорожье", - сказал Главреду известный украинский тренер Олег Лутков.

Читайте такжеЗаря - Эспаньол: что известно о ближайшем сопернике луганчан по Лиге ЕвропыТакже отдает предпочтение Заре обладатель Золотого мяча Олег Саленко.

"Конечно, пройти Эспаньол очень трудно, но вполне реально. Главное перекрыть зоны и не дать им разыграться на флангах. Фланги - очень сильное место каталонцев. Я думаю, что опыт Виктора Скрипника поможет луганчанам и они пройдут Эспаньол", - сказал Главреду Олег Саленко.

Напомним, что 22 августа, луганская Заря на стадионе Корнелья-Эль Прат проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против испанского Эспаньола.

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Лига Европы Заря плей-офф новости футбола новости спорта Олег Саленко Эспаньол Олег Лутков Виктор Скрипник
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