Фанаты Олимпиакоса избили продюсера российского видеоагентства

Фанаты Олимпиакоса / ТК Звезда

Болельщики греческого Олимпиакоса напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с Краснодаром, сообщает RT.

К продюсеру подошли четыре фаната и спросили, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. В результате завязалась драка, в ходе которой журналисту сломали нос.

Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу.

"Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос", - цитирует пострадавшего RT.

Напомним, вчера состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Российский клуб разгромно уступил греческому Олимпиакосу. Героем матча стал вышедший на замену Ранджелович, в активе которого дубль. 4:0, и чтобы пройти дальше, Краснодару потребуется очередное чудо в домашнем матче.