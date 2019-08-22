Скончался экс-футболист сборной Ганы

Джуниор Агого / УЕФА

Бывший нападающий сборной Ганы Джуниор Агого умер от сердечного приступа, сообщает The Sun.

Смерть застала экс-футболиста в Лондоне в возрасте 40 лет. Сообщается, что у Агого длительное время были проблемы с сердцем.

Во время профессиональной карьеры футболиста Агого выступал за такие клубы как Бристоль, Ноттингем Форест, кипрский Лимассол. Футбольную карьеру игрок закончил в 2012 году.

В составе сборной Ганы футболист отыграл 27 матчей, в которых забил 12 голов.

Напомним, что недавно аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти в решающем матче и упал замертво. Этот матч стал последним для Коронеля в жизни.