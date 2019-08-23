Норвежский клуб подписал контракт с Лионелем Месси

Норвежский Месси / vg.no

Клуб третьего норвежского дивизиона Юнкерен подписал контракт с 16-летним футболистом по имени Лионель Месси.

Игрок ранее носил имя Даниэль Аре Кнутсен, но был так впечатлен игрой Месси, что решил полностью сменить свое имя в честь аргентинца.

"У меня был план поменять имя и фамилию. Лионель Месси - мой самый большой кумир. Хочу сказать, что я стараюсь изо всех сил, чтобы играть по-своему. Можно увидеть некоторые сходства с ним, но мой талант не так велик, как у него", - цитирует футболиста VG.

Напомним, недавно 21-летний бразильский полузащитник Порту Луизао перешел в Ворсклу. Луизао – воспитанник известного бразильского клуба Сан-Паулу. В 2017 году вингер перешел в Порту за 3 миллиона евро.