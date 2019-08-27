"В России с нами летали ребята с пистолетами": экс-футболист Динамо

Юркас Сейтаридис против Криштиану Роналду / УЕФА

Экс-футболист московского Динамо Юркас Сейтаридис вспомнил выступления в чемпионате России.

"В памяти отложились особенности характера русских. Поначалу меня это удивляло. Девушки очень вежливы - улыбаются, здороваются, смеются, а русские мужчины - очень серьезные.

Почему так? Говорю: "Доброе утро", а на меня смотрят серьезными глазами. Потом я понял, что это часть русской ментальности. Сильные люди, но очень добрые. Выглядите холодно, но в душе - теплые и искренние. С вами нужно лишь немного сблизиться.

Еще меня поразил трафик. Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина - босс. Мне бросилось в глаза, что на дорогах - либо очень дорогие машины, либо очень дешевые. Машин среднего класса не было.

Еще мне запомнились авиаперелеты. Они были длинными, мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами - охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт. У вас это тоже запрещено? Думаю, это было связано с тем, что с нами летали очень влиятельные люди со своей охраной. Парни с пушками - люди президента или кого-то из КГБ", - цитирует Сейтаридиса Матч ТВ.

Напомним, Локомотив арендовал у Интера полузащитника национальной сборной Португалии Жоао Мариу. Железнодорожники договорились о годичной аренде футболиста с опцией возможного выкупа за 18 миллионов евро.