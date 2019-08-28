Скончался известный американский футболист

Колин Кларк / УЕФА

Бывший полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни. Причина смерти не разглашается.

"Лос-Анджелес Гэлакси оплакивает потерю своего бывшего игрока Колина Кларка. Все наши мысли с его семьей и друзьями", - сообщается на странице североамериканского клуба.

Помимо Гэлакси Кларк защищал цвета клубов MLS Хьюстон Динамо и Колорадо Рэпидс. Всего на его счету 138 матчей и 15 забитых мячей в североамериканской футбольной лиге. Свой единственный матч за национальную команду США Кларк провел в 2009 году.

Напомним, недавно скончался экс-футболист сборной Ганы Джуниор Агого.