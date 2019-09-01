Нурмагомедов в третий раз станет отцом

Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов скоро в третий раз станет отцом. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать", - цитирут Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.

Следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Соперником Нурмагомедова станет временный обладатель чемпионского пояса Дастин Порье.

Напомним, что в последний раз россиянин выходил в октагон в октябре 2018 года и победил удушающим приемом ирландца Конора Макгрегора.