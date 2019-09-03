В Казахстане умер известный футболист

Николай Жуков / tengrinews.kz

Бывший игрок казахстанского клуба Тобол Николай Жуков скончался на 26-м году жизни, сообщает пресс-служба команды.

Он умер от остановки сердца в субботу, 31 августа. Последний месяц спортсмен боролся с заболеванием костного мозга.

Ранее Жукову поставили диагноз рак крови. После химиотерапии и трансплантации костного мозга у него наступила ремиссия, однако в июле 2019 года болезнь снова дала о себе знать.

Жуков провел несколько сезонов в Тоболе. Привлекался в юношескую и молодежную сборную Казахстана.

Напомним, недавно известный английский спортсмен Арчи Брюс найден мертвым.