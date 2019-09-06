"Завтра сделаю все, чтобы победить" - Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

В субботу, 7 сентября, в рамках UFC 242 в Абу-Даби состоится чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.

Россиянин дал комментарий после процедуры взвешивания, поблагодарив болельщиков за поддержку и пообещав им добыть победу.

"Большое спасибо всем кто приехал. Кто приехал из России, из СНГ, со всех стран. Спасибо всем моим болельщикам. Мы столько лет шли к этому и сейчас мы здесь. Дай бог, завтра я сделаю все, чтобы забрать победу. Дай бог. Спасибо всем, увидимся завтра", - сказал Нурмагомедов после официальной церемонии взвешивания.

В прямой трансляции, начиная с 21:00, 7 августа, за перипетиями поединка можно следить на Первом канале (Россия). Также трансляция будет доступна на телеканалах BT Sport Box Office (Великобритания) и ESPN+ (США).

Также о главных событиях боя расскажет Главред.