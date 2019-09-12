Иранская болельщица скончалась после акта самосожжения

иранская болельщица / bigmir.net

Иранская футбольная болельщица Сахар Ходаяри скончалась после акции протеста, которую провела из-за того, что ей грозил тюремный срок за посещение футбольного матча.

Ходаяри болела за один из главных тегеранских клубов Эстегляль. 29-летнюю женщину задержали в марте за попытку пробраться на матч между ее любимым клубом и Аль-Айном из ОАЭ, сообщает Khabar Online.

Болельщице грозило от полугода до двух лет тюремного заключения. Узнав об этом, она произвела акт самосожжения около здания суда. Женщина скончалась в больнице, куда была доставлена с 90 процентами ожогов на теле.

ФИФА и Эстегляль, за который болела Ходаяри, выразили соболезнования в связи с ее гибелью.

Отметим, что женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи с участием мужских команд с 1981 года. Уступки были сделаны на время ЧМ-2018 в России, когда в самом Иране для просмотра матчей национальной команды болельщицы могли попасть на тегеранский стадион Азади, специально оборудованный под трансляцию.

Напомним, что донецкий Олимпик подписал иранского форварда Захеди Шахаба.