"Никогда мы не были братьями": экс-динамовец прошелся по "братству" россиян и украинцев

Кирилл Петров / сайт ФК Нефтчи

Кирилл Петров, чемпион Европы U-19 2009-го и экс-защитник киевского Динамо (ныне выступающий за азербайджанский клуб Нефтчи, высказал мнение о ситуации между Украиной и РФ из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Футболист высказался в интервью для канала Бомбардир на YouTube.

"Мы никогда не были там каким-то братьями, поскольку всегда отличались: и характером, и поведением, и в других аспектах. Они братьями никогда не были для меня. Пусть моя фамилия Петров, не знаю, от которого деда оно досталась мне. Но меня здесь русским не считают - называют "Кирило"", − заявил Петров.

Читайте также"На старом багаже киевлянам будет трудно" - экс-футболист Динамо Олег СаленкоПо словам игрока, азербайджанцы недолюбливают русских и четко отличают их от украинцев.

"Россиян в Азербайджане не любят. Мне рассказывали, что в 1991-м году Россия хотела захватить Азербайджан, военные почти танками давили людей, которые взявшись за руки, образовали цепь. Азербайджанцы отстояли свое право и свое государство. Сюда приезжает много русских, но они ведут себя не так как мы. Мы более приветливые и спокойные, они - значительно наглее. Поэтому всегда так было, что мы вроде бы и похожи внешне, но очень разные действительности ", − подытожил Петров

Напомним, ранее футболист сборной Украины Евгений Коноплянка перешел из немецкого клуба Шальке в донецкий Шахтер.