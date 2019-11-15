Румыния - Швеция 0-2: скандинавы стали участником Евро-2012

Швеция становится 12-м участником Евро-2020 / Фото: footballua.tv

Стал известен 12-й участник Евро-2020 - это сборная Швеции, которая в поединке переиграла непосредственного конкурента, команду Румынии. Залогом успеха стал отличный первый тайм, в котором шведы отличились дважды - Берг сперва забил головой сам, а потом помог отличиться Куайсону. 0:2, и Швеция обеспечила себе второе место в группе.

Отбор к Евро-2020. Группа F. 9-й тур

Румыния. Бухарест. Стадион "Националь"

Арбитр в поле – Даниэле Орсато (Италия)

Румыния - Швеция 0:2

Голы: Маркус Берг 16, Робин Куайсон 34

Румыния: Чиприан Тетерушану - Василе Могош, Адриан Рус, Йонуц Неделчару, Никусор Банку - Чиприан Дяк (Янис Хаджи 46), Тудор Белуце, Николае Станчу (Денис Алибек 73), Александру Митрицэ - Георге Пушкаш, Клаудиу Кешеру (Флоринель Коман 57)

Швеция: Робин Ольсен - Микаэль Лустиг, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Пьер Бенгтссон - Себастьян Ларссон (Густаф Свенсон 69), Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристоффер Ольсон - Робин Куайсон, Маркус Берг (Александер Исаак 78)

Предупреждения: Николае Станчу 23, Никусор Банку 55 - Виктор Линделеф 50