Динамо - Мариуполь: онлайн видеотрансляция матча

Динамо Киев - Мариуполь: онлайн видеотрансляция матча / xsport.ua

Матч 15 тура УПЛ Динамо - Мариуполь состоится сегодня, 24 ноября, в 17:00 на стадионе НСК Олимпийский.

Напомним, матч должен был пройти без болельщиков из-за наказания, которое Динамо получило от УАФ за расистское поведение болельщиков во время поединка 14 тура с Шахтером. Тайсон пропустил матч со Львовом из-за дисквалификации. Также "горняки" были обязаны заплатить штраф 20 тысяч гривен из-за объявлений диктора на русском языке.

На сайте Главред на матч Динамо - Мариуполь доступна онлайн-трансляция.