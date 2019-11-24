Динамо - Мариуполь: онлайн видеотрансляция матча

В матче 15 тура УПЛ Динамо дома принимает Мариуполь. Смотрите видеотрансляцию матча на сайте Главред.
Матч 15 тура УПЛ Динамо - Мариуполь состоится сегодня, 24 ноября, в 17:00 на стадионе НСК Олимпийский.
Напомним, матч должен был пройти без болельщиков из-за наказания, которое Динамо получило от УАФ за расистское поведение болельщиков во время поединка 14 тура с Шахтером. Тайсон пропустил матч со Львовом из-за дисквалификации. Также "горняки" были обязаны заплатить штраф 20 тысяч гривен из-за объявлений диктора на русском языке.
На сайте Главред на матч Динамо - Мариуполь доступна онлайн-трансляция.