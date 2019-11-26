Украинский арбитр попала в топ-10 лучших в мире

Екатерина Монзуль стала одной из лучших рефери в мире

Екатерина Монзуль стала одним из лучших арбитров в мире. По итогам голосования на лучшего судью среди женщин украинка заняла 6 место в рейтинге IFFHS.

Наивысшим достижением харьковчанки была первая строчка в 2015 году. Тогда же она судила финал женского чемпионата мира между США и Японией. Американки одержали разгромную победу со счетом 5:2.

С 2016 года Монзуль обслуживает матчи УПЛ. Сейчас в турнирной таблице чемпионата лидирует донецкий Шахтер, далее идут Динамо, Заря, Десна и Александрия. Также

Напомним, бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук назвал себя агентом уровня Реала и Лиги чемпионов, вместе с тем наехал на Артема Федецкого и Виктора Вацко. Двое последних жестко ответили функционеру.