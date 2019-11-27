"Макгрегор должен драть туалеты в Дагестане": на бойца написали заявление в полицию

На Макгрегора написали заявление в полицию / GettyImages

Жители Дагестана написали заявление в полицию на Конора Макгрегора и требуют, чтобы бойца UFC отправили чистить туалеты в их Республику.

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к дагестанцам с помощью видео по этому поводу и считает, что Конора должны признать виновным по статье 282 УК РФ. Как сообщил Хамзаев, заявление было отправлено и правоохранительные органы уже пообещали рассмотреть поведение Макгрегора.

"Убеждён, что за такие высказывания самое лучшее наказание: отправить драить общественные туалеты в Республику Дагестан!", - цитирует Хамзаева UFC Voice.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора "идиотом" и добавил, что тот должен заслужить реванш. Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что ирландец никогда не победит Хабиба. Также подписан контракт на бой Нурмагомедов - Фергюсон, который состоится 18 апреля 2020 года.