Стал известен лучший молодой игрок 2019 года

Жоау Фелиш стал лучшим молодым игроком года / Yahoo Sport

Определился лучший игрок возраста до 21 года. Награду Golden Boy-2019 получил полузащитник Атлетико Жоау Фелиш.

Португалец этим летом выиграл Лигу наций со своей национальной сборной, а также стал трансферным рекордом "матрасников" - клуб заплатил Бенфике за переход 120 миллионов евро.

Кроме того, Фелиш вместе со сборной Португалии пробился в финальную часть Евро-2020. Однако команда не смогла занять первую строчку в группе, уступив ее Украине. "Сине-желтые" одержали победу на НСК Олимпийский со счетом 2:1.

Напомним, на награду Golden Boy также претендовал украинский вратарь Андрей Лунин, однако он не попал даже в тройку призеров.

Сборная Украины знает первого соперника в групповом этапе Евро-2020. Также известно, что подопечные Андрея Шевченко сыграют в Амстердаме и Бухаресте.