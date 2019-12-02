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Экс-тренер Карпат выиграл экзотический чемпинат

2 декабря 2019, 14:33

Бывший наставник Карпат Жозе Мораиш стал чемпионом Южной Кореи.

Жозе Мораиш
Жозе Мораиш стал чемпионом Южной Кореи / ФК Карпаты

Чонбук Хьюндай Моторс, который возглавляет португальский специалист Жозе Мораиш, стал чемпионом Южной Кореи.

В 38-м туре команда с минимальным счетом 1:0 обыграла Гангвон и сравнялась по количеству набранных очков с Ульсан Хьюндай, однако ей удалось опередить соперника по дополнительным показателям и завоевать титул.

Жозе Мораиш был ассистентом Жозе Моуриньо в Интере, Реале и Челси. Позже начал самостоятельную тренерскую карьеру, успев несколько месяцев поработать во львовских Карпатах. Позже покинул Украину из-за предложения из Южной Кореи.

Карпаты после 16 туров находятся на 10 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. Столько же у Львова и Ворсклы, которые расположились ниже. Ранее сообщалось, что Львов может прекратить существование уже зимой.

Напомним, Карпаты написали открытое письмо мэру города Андрею Садовому с просьбой передать участок земли вокруг стадиона Украина, позже стало известно, что Петр Дыминский уже полгода не финансирует клуб.

Карпаты ФК Карпаты Жозе Мораиш Чонбук Хьюндай Моторс
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