Шевченко стал лучшим тренером Украины 2019 года / УНИАН

Андрей Шевченко был признан лучшим тренером Украины 2019 года во время церемонии "Футбольные звезды Украины".

В этом году национальная команда успешно прошла отборочный цикл Евро-2020, опередив Португалию и Сербию, не потерпев ни одного поражения в официальных и товарищеских матчах.

На самом чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D в Лиге наций.

Напомним, киевское Динамо в полном составе проигнорировало событие "Футбольные звезды Украины" и было затроллено журналистом. Виталий Миколенко получил награду лучшего молодого игрока.