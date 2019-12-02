Шевченко стал лучшим тренером Украины 2019 года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил награду на церемонии "Футбольные звезды Украины".
Андрей Шевченко был признан лучшим тренером Украины 2019 года во время церемонии "Футбольные звезды Украины".
В этом году национальная команда успешно прошла отборочный цикл Евро-2020, опередив Португалию и Сербию, не потерпев ни одного поражения в официальных и товарищеских матчах.
На самом чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D в Лиге наций.
Напомним, киевское Динамо в полном составе проигнорировало событие "Футбольные звезды Украины" и было затроллено журналистом. Виталий Миколенко получил награду лучшего молодого игрока.