Динамо в полном составе проигнорировало церемонию "Футбольные звезды Украины"

Динамо пропустило церемонию "Футбольные звезды Украины" / ФК Динамо

Киевское Динамо не прибыло на церемонию "Футбольные звезды Украины" на НСК Олимпийский, сообщает Tribuna.com.

На этом событии вручают награды лучшему футболисту и футболистке Украины, лучшему молодому футболисту и футболистке, лучшему арбитру и многие другие номинации.

При этом, защитник Динамо Виталий Миколенко стал лучшим игроком Украины возрастом до 21 года. Футболистом уже интересуется Манчестер Сити и может приобрести его еще до Евро-2020.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии, а также Румынии либо победителя пути D Лиги наций.