Динамо в полном составе проигнорировало церемонию "Футбольные звезды Украины"

Игроки и тренерский штаб Динамо не прибыли на церемонию "Футбольные звезды Украины" на НСК Олимпийский.
Киевское Динамо не прибыло на церемонию "Футбольные звезды Украины" на НСК Олимпийский, сообщает Tribuna.com.
На этом событии вручают награды лучшему футболисту и футболистке Украины, лучшему молодому футболисту и футболистке, лучшему арбитру и многие другие номинации.
При этом, защитник Динамо Виталий Миколенко стал лучшим игроком Украины возрастом до 21 года. Футболистом уже интересуется Манчестер Сити и может приобрести его еще до Евро-2020.
Напомним, на Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии, а также Румынии либо победителя пути D Лиги наций.