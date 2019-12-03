Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть и прогнозы на топ-матч АПЛ

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: анонс матча АПЛ / Reuters

Матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм станет центральным в 15 туре АПЛ, Жозе Моуриньо возвращается на Олд Траффорд, откуда был уволен год назад, уже во главе северолондонской команды.

Первая половина сезона у обоих вышла не самой лучшей и им есть, что доказывать. Манчестер Юнайтед находится на позорной для себя 9 строчке в таблице, Тоттенхэм 5-й.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть

Матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм состоится 4 декабря в 21:30 по киевскому времени. Официальный транслятор АПЛ в Украине Setanta Sports не будет показывать эту игру.

В России на поединок Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм будет онлайн-трансляция на стримминговом сервисе Okko Sport.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: пронгозы

В матче Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм букмекеры разделились во мнениях. Кто-то отдает предпочтение "красным дьяволам", кто-то - "шпорам". На победу хозяев коэффициенты варьируют от 2.62 до 2.71, на победу гостей - от 2.60 до 2.71.

1хставка: победа Манчестер Юнайтед - 2.71, ничья - 3.50, победа Тоттенхэма - 2.70

Winline: победа Манчестер Юнайтед - 2.68, ничья - 3.49, победа Тоттенхэма - 2.66

bet365: победа Манчестер Юнайтед - 2.62, ничья - 3.50, победа Тоттенхэма - 2.62

Fonbet: победа Манчестер Юнайтед - 2.70, ничья - 3.40, победа Тоттенхэма - 2.60

Leon: победа Манчестер Юнайтед - 2.71, ничья - 3.55, победа Тоттенхэма - 2.71

Олимп: победа Манчестер Юнайтед - 2.64, ничья - 3.44, победа Тоттенхэма - 2.62

PariMatch: победа Манчестер Юнайтед - 2.65, ничья - 3.50, победа Тоттенхэма - 2.70