Джошуа упал в нокаут в спарринге перед боем с Руисом - СМИ

Кто-то из спарринг-партнеров Энтони Джошуа явно перестарался.
Энтони Джошуа был нокаутирован одним из спарринг-партнеров, когда готовился к реваншу с Энди Руисом, сообщает WBN.
Кто именно уложил британца на пол, не сообщается. Джошуа проводил спарринги с Албоном Первизаем, Томом Литтлом, Дереком Чисорой, Эндрю Табити и Тимом Мотеном.
Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в 21:30 по киевскому времени. В первом поединке победу в 7 раунде нокаутом одержал американец. Тайсон Фьюри перед реваншем обозвал Руиса "маленькой жирной свиньей".
22 февраля состоится долгожданный бой Уайлдер - Фьюри. Также 8 февраля любителей бокса может ожидать поединок Усик - Чисора. Британец дал согласие сразиться с украинцем.