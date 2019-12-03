Джошуа упал в нокаут в спарринге перед боем с Руисом - СМИ

Джошуа упал в нокаут / Reuters

Энтони Джошуа был нокаутирован одним из спарринг-партнеров, когда готовился к реваншу с Энди Руисом, сообщает WBN.

Кто именно уложил британца на пол, не сообщается. Джошуа проводил спарринги с Албоном Первизаем, Томом Литтлом, Дереком Чисорой, Эндрю Табити и Тимом Мотеном.

Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в 21:30 по киевскому времени. В первом поединке победу в 7 раунде нокаутом одержал американец. Тайсон Фьюри перед реваншем обозвал Руиса "маленькой жирной свиньей".

22 февраля состоится долгожданный бой Уайлдер - Фьюри. Также 8 февраля любителей бокса может ожидать поединок Усик - Чисора. Британец дал согласие сразиться с украинцем.