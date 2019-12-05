Украина на Евро-2020: УАФ представила ролик со всеми голами "сине-желтых" в отборочном цикле

УАФ опубликовала все голы сборной Украины в квалификации Евро-2020 / Reuters

УАФ в своем YouTube-канале опубликовала видео всех голов сборной Украины в квалификации Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко отличились 17 раз в 8 поединках отборочного цикла. "Сине-желтые" набрали 20 очков и заняли первую строчку в группе с действующим чемпионом Европы - Португалией. Еще один фаворит, Сербия, вынужден пробиваться через плей-офф Лиги наций.

Напомним, в финальной стадии чемпионата Европы Украина сыграет с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Ранее УАФ опубликовала правила приобретения билетов на матчи Евро-2020. Для тех, кто не является членом фан-клуба, прием заявок открылся 4 декабря в 15:00 по киевскому времени. Заявку можно отправить до 15:00 по Киеву 18 декабря.