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С Челси сняли трансферный бан

6 декабря 2019, 14:19

Лондонский Челси сможет подписывать футболистов уже с января.

Челси
Челси сократили трансферный бан / ФК Челси

Лондонский Челси добился снятия трансферного бана. Суд в Лозанне удовлетворил апелляцию лондонцев касательно запрета ФИФА приобретать новых футболистов в течение двух трансферных окон.

Как сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда, наказание было сокращено до одного окна. Так как летом "синие" уже не регистрировали новых игроков, они это смогут делать зимой. Также вдвое сокращен штраф. Теперь клуб должен заплатить 273,4 тысячи евро.

Напомним, прошлой зимой ФИФА запретил Челси приобретать новых футболистов в течение двух трансферных окон из-за нарушения правил приглашения несовершеннолетних игроков.

Британское издание Telegraph успело сообщить, что лондонцы выделили главному тренеру Фрэнку Лэмпарду 150 миллионов фунтов на покупку новичков. В планах подписать Бэна Чиллуэлла, Джейдона Санчо, Муссу Дембеле и Уилфрида Заа.

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После 15 туров АПЛ Челси находится на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. У лидирующего Ливерпуля 43 пункта и подопечные Юргена Клоппа уверенно идут к первому за 30 лет чемпионскому титулу.

Челси трансферы CAS
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