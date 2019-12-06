Шахтер нацелился на очередного бразильца

Жандерсон может перейти в Шахтер / ФК Коринтианс

Донецкий Шахтер проявляет интерес к бразильскому вингеру Жандерсону, сообщает Calciomercato.

Конкуренцию "горнякам" составляют Рома, Аталанта (с которой Шахтер сыграет в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов), Монако и Уотфорд.

В сезоне-2019 Жандерсон провел 20 матчей в составе Коринтианса и отличился двумя забитыми голами. "Тимау" находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 56 очков после 37 туров. Новоиспеченным чемпионом уже стал Фламенго, который также выиграл и Кубок Либертадорес.

Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 44 очка после 16 туров. В следующем матче "горняки" встретятся с Олимпиком. Поединок состоится сегодня, 6 декабря, в 19:00.

Напомним, Коринтианс подтвердил интерес к защитнику Динамо Сидклею, который не смог адаптироваться в столичной команде.