"Зиданеко": Зинченко посвятил пост в соцсетях возвращению на поле

Зинченко посвятил пост возвращению на поле

Александр Зинченко в своем Инстаграм выразил радость от возвращения на поле. Украинец появился на замену в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо Загреб - Манчестер Сити (1:4).

"Рад возвращению на поле", - написал футболист.

Зинченко пропустил около месяца из-за операции на колене, а левую бровку в это время вспахивали Бенжамен Менди и Анхелиньо. Хосеп Гвардиола после матча в Загребе похвалил французского латераля, дав понять, что Александру будет очень тяжело вернуть место в основе.

В комментариях возлюбленная Зинченко Влада Седан оставила три сердечка, а партнер по команде Фабиан Делф - два бицепса, показывая свою веру в украинца. Самым оригинальным комментарием отличился Рияд Марез, написав: "Зиданеко".

Напомним, в этой же группе донецкий Шахтер разгромно проиграл Аталанте и отправился в Лигу Европы. Также стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.