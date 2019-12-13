Украинский футболист оформил хет-трик в Европе

Владислав Наумец оформил хет-трик во втором дивизионе Греции / ФК ПАС Янина

Полузащитник ПАС Янина Владислав Наумец оформил хет-трик в матче второго дивизиона Греции против Керкиры, а его команда одержала победу со счетом 4:0.

Это было первое появление украинца в чемпионате в стартовом составе (до этого было только два выхода в Кубке). Наумец своей голевой феерией помог Янине продолжить удерживать лидерство, не потерпев при этом ни одного поражения. Команда после 9 туров набрала 21 очко.

Ранее за ПАС Янину выступал другой украинец - Орест Кузык, однако позже он перешел в СК Днепр-1, а сейчас защищает цвета черниговской Десны и идет с ней на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ.

В составе АЕКа выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, который выигрывал национальное первенство вместе с афинской командой в сезоне 2017/18.

Напомним, украинец Роман Безус попал в символическую сборную 6 тура группового этапа Лиги Европы благодаря двум ассистам в матче Гент - Александрия (2:1).