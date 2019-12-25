Двое украинцев попали в сборную перспективных футболистов 2019 года

Виталий Миколенко и Валерий Бондарь оказались в интересном рейтинге от испанского издания.
Защитники Динамо и Шахтера Виталий Миколенко и Валерий Бондарь оказались в сборной ажиотажа по версии издания Radio Marca.
Это список перспективных футболистов, которые вызывают огромные ожидания у болельщиков и СМИ. Однако не все игроки, которые попадали в подобный список в прошлые годы, смогли подтвердить статус звезды в большом европейском футболе (Тома Лемар, Андре Силва, Усман Дембеле и т.д.).
Сборная ажиотажа-2019:
Вратарь: Арон Ремсдейл (Борнмут)
Защитники: Рис Джеймс (Челси), Диого Кейруш (Мускрон), Валерий Бондарь (Шахтер), Виталий Миколенко (Динамо)
Полузащитники: Дениэл Джеймс (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Вест Хэм), Сандро Тонали (Брешия), Дониелл Мален (ПСВ)
Нападающие: Жоау Фелиш (Атлетико), Эрлинг Холанд (Зальцбург).
Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2020, где сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).