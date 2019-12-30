"Плейбой": Тайсон взбудоражил поклонников сменой имиджа

Тайсон сменил имидж / Фото: ФК Шахтер

Тайсон в своем Инстаграм опубликовал фото, на котором показал свой новый цвет волос. Теперь бразилец стал блондином.

Напомним, в ноябре полузащитник оказался в расистском скандале с ультрас Динамо. В его адрес издавали обезьяньи звуки, а он выбил мяч в сторону гостевого сектора и показал средний палец. В итоге, киевское Динамо получило жесткое наказание в виде одного матча без болельщиков и еще одну игру при пустых трибунах условно, а также штраф в размере 500 тысяч гривен. Позже "бело-синие" подали апелляцию и играли поединки против Мариуполя и Зари в присутствии зрителей.

Скандал создал шум и в мировом сообществе. Недавно по поводу скандала в матче грандов украинского футбола высказался форвард ПСЖ Неймар.

В комментариях бразильца похвалили за образ. "Ты стал плейбоем", "Браво", "Белые звезды", "Тайсон, ты крутой", - подобные комментарии подписчики оставляли под постом бразильца.