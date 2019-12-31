Агент чемпиона мира-2018 четко назвал планы клиента на будущее

Поль Погба планирует остаться в Манчестер Юнайтед / Reuters

Мино Райола заявил, что Поль Погба планирует остаться в Манчестер Юнайтед.

"Поль всегда уважал Манчестер Юнайтед, пока сам клуб уважает его. От лица клуба и Поля говорит только один человек - Оле Гуннар Сульшер. Я придерживаюсь того, что он сказал - Погба не уходит. Все нормально, мы с этим согласны", - цитирует Райолу Sky Sports.

Он добавил, что хочет видеть "красных дьяволов" борющимися за титул АПЛ и Лиги чемпионов.

"Могу ли я представить, что Погба и через год будет играть за Юнайтед? Да, но, надеюсь, в клубе, который будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов", - сказал агент.

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Погба вернулся в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. За это время француз выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. Со сборной Франции стал чемпионом мира-2018. Ранее сообщалось, что футболист хочет перейти в мадридский Реал, однако "сливочные" переключились на полузащитника Наполи Фабиана Руиса.