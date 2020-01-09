Арбитр, не засчитавший гол Украины на Евро-2012, стал главой департамента судейства в России

Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства РФС / Reuters

Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о назначении известного арбитра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства.

"Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии", - сказал Кашшаи во время представления.

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Венгерский судья стал известен среди украинских болельщиков после матча 3 тура группового этапа Евро-2012 Украина - Англия (0:1), когда не засчитал гол Марко Девича. Мяч тогда полностью пересек линию ворот.

Также Кашшаи опозорился во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Реал - Бавария (4:2), когда показал крайне спорную красную карточку хавбеку мюнхенцев Артуро Видалю, а также засчитал гол Криштиану Роналду с положения вне игры.