Фанат клуба АПЛ завещал 100 фунтов футболистам - те помянули болельщика

Фанат Норвича завещал 100 фунтов футболистам / ФК Норвич

Барри Гривз, который умер 28 декабря 2019 года в возрасте 83 лет, завещал футболистам Норвича 100 фунтов.

О таком поступке рассказала дочь болельщика Сара. По ее словам, он всегда говорил, что завещает деньги команде.

"Папа всегда говорил, что завещает игрокам 100 фунтов стерлингов. Он хотел сделать это, чтобы поблагодарить их за эмоции в хорошие и плохие времена. Это заставляет меня улыбаться - он очень любил разговаривать о футболе", - цитирует Сару Daily Mail.

Барри Гивз был фанатом Норвича с 10 лет и покупал сезонные абонементы. До выхода на пенсию работал учителем истории.

Читайте такжеЯрмоленко может покинуть Вест Хэм из-за нового тренера

Футболисты отреагировали на жест своего поклонника и выпили за его память, о чем Норвич сообщил в клубном Twitter.

Вчера, 11 января, Норвич был разгромлен на выезде Манчестер Юнайтед (4:0) в рамках 22 тура АПЛ.