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Манчестер Юнайтед одержал крупнейшую выездную победу в ХХI веке

27 января 2020, 03:30

Манчестер Юнайтед одержал разгромную победу над Транмер Роверс в матче Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед одержал свою самую крупную победу в ХХI веке / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед легко разобрался с Транмер Роверс (6:0) в матче 4 раунда Кубка Англии и одержал свою самую крупную победу на выезде в ХХI веке.

Последний раз "красные дьяволы" одерживали настолько крупную победу еще в 1999 году, когда был уничтожен Ноттингем Форрест (8:1). В том сезоне подопечные Сэра Алекса Фергюсона выиграли "требл" (чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов). Самыми запоминающимися матчами стали победа в Кубке Англии над Арсеналом, в частности, голом Райана Гиггза, и победа в компенсированное время над Баварией в финале Лиги чемпионов. К слову, решающий гол в ворота "Рекордмайстера" забил нынешний наставник МЮ Оле Гуннар Сульшер.

В следующий раунд Кубка также вышли Челси и Манчестер Сити. Ливерпуль не смог одолеть на выезде Шрусбери Таун, и теперь команду Юргена Клоппа ожидает переигровка на домашнем поле. Тоттенхэму также понадобится еще один матч с Саутгемптоном.

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