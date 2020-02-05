Россию отстранили от участия в ЧМ по футболу-2022 -СМИ

Следующий мировой чемпионат по футболу, по данным журналистов, пройдет без участия российской сборной.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официально уведомило Россию о том, что российская сборная не будет допущена к участию в Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.
Соответствующее сообщение опубликовали журналисты арабского телеканала beIN Sports.
"Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете ее участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре", — сказано в сообщении beIN Sports в Twitter.
Известно, что такое решение WADA вызвано систематическими нарушениями Россией и ее спортсменами антидопинговых правил.
Напомним, ранее, в начале зимы 2019/2020 российских спортсменов дисквалифицировали на четыре года от участия в крупнейших мировых соревнованиях - за махинации с пробами в Московской антидопинговой лаборатории.
Позже стало известно, что данное наказание может не распространяться на чемпионаты мира и Европы по футболу.