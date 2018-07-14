"Россию ваше мнение не интересует". Черчесова разозлил вопрос немцев о допинге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов нервно воспринял вопрос немецких журналистов из Der Spiegel, которые задали вопрос о возможном применении российскими футболистами допинга.

"Спросите меня о чем-то, что доказано фактами, и я дам вам ответ. Россию ваше мнение не интересует", - цитирует ответ Черчесова "Спорт-Экспресс".

Наставник сборной РФ покинул помещение и согласился продолжить разговор только через некоторое время.

Напомним, немецкое издание подозревает сборную РФ в применении допинга во время матча с Испанией в ходе 1/8 Чемпионата мира. В роли допинга, по мнению журналистов, выступили пары аммиака.