"Такое оскорбление": эксперт прокомментировал новость про отстранение РФ от ЧМ-2022 по футболу

Россия отстранена от ЧМ-2022 по футболу – правда или ложь / фото: dni.ru

Новость о том, что Россия отстранена от ЧМ-2022 по футболу, наделала большого шороху – но вряд ли она правдива, пояснил спортивный журналист, главный редактор журнала Футбол Артем Франков.

"Изначально крайне сомнителен сам источник информации. Фактически, это был текст на экране катарского телеканала. Во-вторых, россияне дали официальный ответ, что к ним никаких таких документов не поступало", – пояснил Франков в комментарии Главреду.

По его словам, самое сомнительное в том, что это ВАДА прислало письмо.

"Но если Россию хотели бы отстранить, то письмо прислало бы ФИФА. ВАДА не станет таким образом оскорблять ФИФА, сделав подобные заявления раньше нее", – подчеркнул спортивный эксперт.

Читайте такжеСтарт чемпионата Китая по футболу перенесен из-за коронавирусаОн напомнил, что УЕФА действительно не подписал договор с ВАДА и поэтому никаких действий в Европе не может произойти и близко, в частности, по поводу чемпионата Европы, матчей ЧЕ в России, участия сборной и клубов в Еврокубках.

"И действительно, что ФИФА, которая ратифицировала договор с ВАДА, может принять такие санкции в связи с грядущим отбором на ЧМ-2022. Но пока что ФИФА не обнародовало своей позиции по этому поводу", – резюмировал он.

Тем временем в ФИФА официально не подтверждают информацию о недопуске России к Чемпионату мира-2022.

Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал выпустил новость, что ВАДА уведомило Россию о невозможности принимать участие в ЧМ-2022. Следующий мировой чемпионат по футболу, по данным журналистов, пройдет без участия российской сборной.

Напомним, в начале зимы 2019/2020 российских спортсменов дисквалифицировали на 4 года от участия в крупнейших мировых соревнованиях – за махинации с пробами в Московской антидопинговой лаборатории.

Позже стало известно, что данное наказание может не распространяться на чемпионаты мира и Европы по футболу.