  1. Главная
  3. Спорт

"Такое оскорбление": эксперт прокомментировал новость про отстранение РФ от ЧМ-2022 по футболу

5 февраля 2020, 20:03

Процесс отстранения России от ЧМ-2022 по футболу должен был выглядеть по-другому, пояснил спортивный журналист.

Россия отстранена от ЧМ-2022 по футболу – правда или ложь
Россия отстранена от ЧМ-2022 по футболу – правда или ложь / фото: dni.ru

Новость о том, что Россия отстранена от ЧМ-2022 по футболу, наделала большого шороху – но вряд ли она правдива, пояснил спортивный журналист, главный редактор журнала Футбол Артем Франков.

"Изначально крайне сомнителен сам источник информации. Фактически, это был текст на экране катарского телеканала. Во-вторых, россияне дали официальный ответ, что к ним никаких таких документов не поступало", – пояснил Франков в комментарии Главреду.

По его словам, самое сомнительное в том, что это ВАДА прислало письмо.

"Но если Россию хотели бы отстранить, то письмо прислало бы ФИФА. ВАДА не станет таким образом оскорблять ФИФА, сделав подобные заявления раньше нее", – подчеркнул спортивный эксперт.

Читайте такжеСтарт чемпионата Китая по футболу перенесен из-за коронавирусаОн напомнил, что УЕФА действительно не подписал договор с ВАДА и поэтому никаких действий в Европе не может произойти и близко, в частности, по поводу чемпионата Европы, матчей ЧЕ в России, участия сборной и клубов в Еврокубках.

"И действительно, что ФИФА, которая ратифицировала договор с ВАДА, может принять такие санкции в связи с грядущим отбором на ЧМ-2022. Но пока что ФИФА не обнародовало своей позиции по этому поводу", – резюмировал он.

Тем временем в ФИФА официально не подтверждают информацию о недопуске России к Чемпионату мира-2022.

Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал выпустил новость, что ВАДА уведомило Россию о невозможности принимать участие в ЧМ-2022. Следующий мировой чемпионат по футболу, по данным журналистов, пройдет без участия российской сборной.

Напомним, в начале зимы 2019/2020 российских спортсменов дисквалифицировали на 4 года от участия в крупнейших мировых соревнованиях – за махинации с пробами в Московской антидопинговой лаборатории.

Позже стало известно, что данное наказание может не распространяться на чемпионаты мира и Европы по футболу. 

новости России ФИФА сборная России ВАДА ЧМ по футболу Артем Франков
Сейчас вы просматриваете новость «"Такое оскорбление": эксперт прокомментировал новость про отстранение РФ от ЧМ-2022 по футболу». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:10
Украинцы на зараженном лайнере в Японии: срочное заявление МИД
20:06
"Со свежей пластикой": депутат в Раде обсуждал внешность Тимошенко
20:03
"Такое оскорбление": эксперт прокомментировал новость про отстранение РФ от ЧМ-2022 по футболу
19:42
Дмитрий Тарасов стал отцом второй раз - Анастасия Костенко родила
19:32
Украина получила современную тест-систему для диагностики смертельного коронавируса
19:15
Александр Положинский покидает Тартак Видео
19:10
Мода 2020 – в моде платья-пальто, рукава фонарики и платья с рюшами фото Фото
19:09
Не работают реестры: в Украине заблокировали все сделки с землей
19:00
Самолет с пассажирами хрюкнулся в Турции и развалился – фото и видео ЧП Видео
18:47
Регистрация на ЗНО 2020 – когда стартует и про что нельзя забыть Видео
18:19
СБУ нагрянула с обысками на телеканал 1+1
18:07
Эпидемия гриппа в Украине: дети оказались под угрозой
17:55
Пытался присвоить 2,5 млн "Укроборонпрома": Фильчаков заявил о подозрении директору ООО
17:31
Американский дирижер приехал в Крым и сделал заявление
17:27
Коронавирус почти в Украине: минимум 20 украинцев оказались в ловушке Видео
17:20
Названо главное отличие Зеленского от Путина и Лукашенко
17:05
Вакарчук рассказал, какие у него отношения с сексом и наркотиками Видео
17:03
Прослушка Гончарука: Рябошапка раскрыл детали расследования Видео
16:46
The Complex - дата выхода и трейлер интерактивного фильма Комплекс 2020 Видео
16:35
Мощная лавина в Турции убила 23 спасателей - видео Видео
16:26
Участница Танцев со звездами обнажила сочные ягодицы
16:13
Беларуси грозит крымский сценарий - журналист
16:12
Lindemann Platz Eins - новый клип появился онлайн Видео
16:12
"Очень вовремя всрались": Яндекс не работает 2020 – что случилось Видео
15:59
У Зеленского заявили, что Украина не готова к возвращению Крыма
15:36
"Мразь и х*йло": Житель России оскорбил Путина и поплатился за это
15:23
Под Киевом сгорело авто депутата: названа возможная причина Фото
14:58
"Взрывная кровавая ссора": на Виннитчине в авто рванула граната Фото Видео
14:57
Уханьский вирус в Харькове: в больницу загремели студенты из Китая
14:50
У Києві пройде Change Management Forum Ukraine 2020 актуально
14:36
Не Киану Ривзом единым: в учебник по географии влепили карту из Skyrim
14:30
Январь для "слуг народа" превратился в сплошной кошмар
14:28
"Малолетние твари": в Киеве школьницы избили "новенькую" и слили в Сеть видео Видео
14:24
"Подгребет фронт": каким областям Украины грозит погодная "невезуха" Видео
14:16
Чего ожидать от процессора А13 Bionic новости компании
13:44
Выплата пенсий в ОРДЛО через посредника: в Раде нашли решение
13:40
Содержанки 2 сезон - актеры и роли, кто с кем спит
13:36
Дубилет прокомментировал слухи о своем будущем премьерстве Видео
13:17
"Водитель - дебил": в Харькове МАЗ врезался в заправку, опубликованы фото Фото
13:15
Стильные поздравления с Днем рождения мужчине – тексты и картинки
13:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительный гнев, злобный трезвон и горечь Видео
13:01
"Днем чепуху на смартфонах смотрят": Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде
12:38
Украинцев ждут новые цены на курятину Видео
12:36
Заразные устрицы: в Украину попала опасная хворь из Франции
12:22
Аргентина и Монголия продлили сроки безвизового пребывания для украинцев
12:19
Свежая кровь в Кабмине: Зеленский рассказал о поиске новых кадров Видео
12:14
Ванга предсказала коронавирус и рассказала про вакцину Видео
12:08
Россию отстранили от участия в ЧМ по футболу-2022 -СМИ
11:59
Свежие данные о распространении коронавируса: число жертв растет
11:56
"Угрожают смертями и убийствами": Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять