"Хороший соперник, интересно будет сыграть": сегодня сборная Украины сразится с Уэльсом

В понедельник, 28 марта, в Киеве состоится товарищеский матч между сборными Украины и Уэльса по футболу.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на НСК "Олимпийский" (начало запланировано на 21:00), следить за ней будет арбитр из Нидерландов Сердар Гьозюбююк.

"Уэльс — агрессивная команда, играет в силовой футбол... Хороший соперник и интересно будет с ним сыграть", — сказал Sport.ua полузащитника украинской команды Андрей Ярмоленко.

Между тем журналисты добавили, что игра с соответствующей командой является возможность показать нашим соотечественникам, что их ожидает в будущем матче Евро-2016 с Северной Ирландией.

"В этом контексте ожидаем выход со старта основных, проверенных футболистов, а уже потом в игру будут входить спортсмены, которых нужно просмотреть", — добавило издание.

Ориентировочный состав Украины: Пятов — Федецкий, Кучер, Хачериди, Шевчук — Степаненко, Ротань, Гармаш — Ярмоленко, Гусев — Зозуля;

Травмированные: Рыбалка, Коноплянка, Ракицкий.

Напомним, 24 марта в Одессе товарищеский матч между сборными Украины и Кипра по футболу завершился со счетом 1:0. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола можно здесь.