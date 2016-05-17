Украинский пловец завоевал "золото" на чемпионате Европы в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) завершился первый финал дня в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в программе плавания.

Золотую медаль в заплыве на 50 м баттерфляем завоевал украинец Андрей Говоров, сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Отмечается, что украинец показал результат 22,92 секунды. Наш спортсмен, в частности, опередил Ласло Чеха из Венгрии (0.39 секунды отставания) и Бенджамина Проуда из Великобритании (0,42).

Говоров стал 4-кратным чемпионом Европы. Также на счету спортсмена серебро и бронза чемпионатов мира (на короткой воде).

Таким образом, на счету сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне уже 16 наград - 5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Команда занимает 2-е место в общем зачете, уступая сборной России (10-2-5), но опережая команду Италии (4-8-6).

По общему количеству наград украинцы занимают 3-е место - 16 наград, уступая Италии (18) и России (17).

Напомним, ранее сообщалось, что украинский пловец установил новый рекорд чемпионатов Европы.