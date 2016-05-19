Без Селезнева. Фоменко назвал футболистов, вызванных для подготовки к Евро-2016

Тренер сборной Украины Михаил Фоменко назвал список футболистов, которые будут готовится к Евро-2016.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в "Доме футбола", сообщает пресс-служба ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Никита Шевченко;

Защитники: Артем Федецкий, Никита Каменюка, Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Евгений Хачериди;

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Александр Караваев, Иван Петряк, Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Евгений Шахов, Руслан Ротань, Евгений Коноплянка;

Нападающие: Артем Кравец, Филипп Будковский, Роман Зозуля.

Резервный список: Иван Ордец, Артем Путивцев, Виталий Буяльский и Артем Гордиенко.

Отметим, что в заявку не попали нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев, игрок "Амкара" Богдан Бутко и Андрей Тотовицкий из "Зари".

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пожали друг другу руки и помирились.