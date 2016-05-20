"Динамо" может продать Ярмоленко за 36 миллионов — СМИ

Руководство киевского "Динамо" заявило представителям лидера атаки клуба Андрея Ярмоленко о своей готовности отпустить нападающего в любой клуб, который предложит за Андрея не менее 25 млн фунтов (около 36,4 млн долл.). К тому же, это предложение должно устраивать и самого игрока.

Об этом со ссылкой на британское издание Daily Mail сообщает Dynamo.kiev.ua.

По данным источника, в Англии серьезный интерес к Ярмоленко проявляют "Эвертон" и "Сток Сити", которые собираются сделать очередное предложение киевскому клубу будущим летом.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что отпустит Ярмоленко только в европейский топ-клуб.

"Андрей хочет играть в Европе на высоком профессиональном уровне. Это настоящий профессионал, который не гонится за деньгами", — также говорил президент чемпионов Украины.

Также напомним, по сообщениям СМИ, нападающий "Шахтера" Александр Гладкиий станет игроком "Динамо".