ДТП с футболистами "Динамо". Автобус юношеской команды перевернулся после столкновения с фурой

Виновником ДТП стал шофер фуры, который при попытке обгона врезался в заднюю часть автобуса.
Автобус с футболистами "Динамо" U-16 перевернулся по пути в Днепропетровск.
Об этом идет речь в сообщении MatchDay.
Отмечается, что виновником ДТП стал шофер фуры, который при попытке обгона врезался в заднюю часть автобуса "Динамо". Все пассажиры, включая водителя, игроков и тренеров, остались целы, отделавшись порезами и царапинами.
Киевская команда ехала на игру Детско-юношеской футбольной лиги Украины со сверстниками из "Днепра".
Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине перевернулся автобус, 17 пострадавших.
Фото: matchday.ua.