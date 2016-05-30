ДТП с футболистами "Динамо". Автобус юношеской команды перевернулся после столкновения с фурой

Автобус с футболистами "Динамо" U-16 перевернулся по пути в Днепропетровск.

Об этом идет речь в сообщении MatchDay.

Отмечается, что виновником ДТП стал шофер фуры, который при попытке обгона врезался в заднюю часть автобуса "Динамо". Все пассажиры, включая водителя, игроков и тренеров, остались целы, отделавшись порезами и царапинами.

Киевская команда ехала на игру Детско-юношеской футбольной лиги Украины со сверстниками из "Днепра".

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине перевернулся автобус, 17 пострадавших.

Фото: matchday.ua.