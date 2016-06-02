Директор ФК "Полтава" после драки с ультрас гостей взялся за пистолет, опубликовано видео

Последний матч первенства Украины по футболу среди команд первой лиги "Полтава" — "Днепр" (Черкассы) (0: 2) закончился скандалом.

В конце игры, после второго забитого гола в ворота полтавчан, болельщики из Черкасс зажгли файеры, которые полетели на футбольный газон, пишет Sport.ua.

Чтобы уладить ситуацию, директор полтавского клуба Богдан Винницкий и стюарды пытались обратиться к гостям на трибуне.

Однако гости резко ответили — начали бить директора и руководителей ФК "Полтава". Успокаивать фанатов бросились футболисты и работники обоих клубов. А затем в схватку вмешалась полиция. Конфликт удалось уладить, и игра продолжилась.

Вместе с тем, на опубликованном видео видно, что в определенный момент Богдан Винницкий держит в руках предмет, напоминающий пистолет, однако применять его не стал.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 мая во Львове состоялся матч Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и чемпионами Украины киевским "Динамо", завершившийся разгромной победой подопечных Луческу со счетом 3:0 и грандиозной дракой футболистов обеих команд.

Фото: kropyva.ck.ua.

Видео: meta.ua.