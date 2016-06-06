Украинский боксер встретился в ринге с Микки Рурком, опубликовано видео

Украинский боксер, чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе — Виктор Постол — провел спарринг с американским киноактером Микки Рурком.

Об этом пишет 24boxing.com.ua.

В то же время издание не уточнило, где они встретились в ринге.

"Сейчас украинец готовится к объединительному поединку с владельцем пояса WBO Теренсом Кроуфордом (пройдет 23 июля в Лас-Вегасе — ред.)", — отметили журналисты.

Напомним, ранее в американском Онтарио бронзовый призер Олимпийских игр по боксу, полусредневес украинец Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканца Эрика Мартинеса, соответствующее видео можно посмотреть здесь.

Видео: 101greatgoalsFan2