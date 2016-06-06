Украинский боксер встретился в ринге с Микки Рурком, опубликовано видео

Наш соотечественник готовится к бою с владельцем пояса WBO — Кроуфордом.
Украинский боксер, чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе — Виктор Постол — провел спарринг с американским киноактером Микки Рурком.
Об этом пишет 24boxing.com.ua.
В то же время издание не уточнило, где они встретились в ринге.
"Сейчас украинец готовится к объединительному поединку с владельцем пояса WBO Теренсом Кроуфордом (пройдет 23 июля в Лас-Вегасе — ред.)", — отметили журналисты.
Напомним, ранее в американском Онтарио бронзовый призер Олимпийских игр по боксу, полусредневес украинец Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканца Эрика Мартинеса, соответствующее видео можно посмотреть здесь.
Видео: 101greatgoalsFan2