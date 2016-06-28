В Англии отказались от попытки купить Ярмоленко — СМИ

Английский "Эвертон" не будет пытаться заполучить нападающего Динамо Андрея Ярмоленко в летнюю трансферную кампанию 2016 года.

Об этом идет речь в сообщении Liverpool Echo, передает "Новое время".

Отмечается, что клуб из Ливерпуля отказался от сделки по украинскому футболисту, к которому прежде имел конкретный интерес.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко опровергал слухи о своем скором переходе в стан ливерпульского "Эвертона".