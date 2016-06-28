В Англии отказались от попытки купить Ярмоленко — СМИ

Клуб из Ливерпуля отказался от сделки по украинскому футболисту.
Английский "Эвертон" не будет пытаться заполучить нападающего Динамо Андрея Ярмоленко в летнюю трансферную кампанию 2016 года.
Об этом идет речь в сообщении Liverpool Echo, передает "Новое время".
Отмечается, что клуб из Ливерпуля отказался от сделки по украинскому футболисту, к которому прежде имел конкретный интерес.
Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко опровергал слухи о своем скором переходе в стан ливерпульского "Эвертона".