Закрытие Олимпиады: дождь и яркий бразильский карнавал, опубликованы фото

В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" завершилась церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр.

Мероприятие началось со специального шоу-представления. После него состоялся парад спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, пишет УНИАН.

Кроме того, в церемонию вошла торжественная передача олимпийского флага из рук мэра Рио-де-Жанейро в руки мэра Токио, где пройдут Игры-2020.

В этой процедуре принял участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, а также премьер-министр Японии Синдзо Абе. Церемония завершилась объявлением Игр закрытыми и процедурой погашения олимпийского огня.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил ХХХІ Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро закрытыми.

"После 16 олимпийских дней в Рио я объявляю Игры закрытыми. Призываю молодежь по всему миру встречать Олимпиаду в Токио-2020! Рио, до свиданья!", — заявил Бах во время торжественной церемонии закрытия Игр.

Перед этим он отдельно поблагодарил город, принявший Олимпиаду-2016.

"Мы приехали в Бразилию, не зная чего ожидать, но вы уже стали нашими друзьями. Ваш город в наших сердцах! Это невероятные Олимпийские игры проходили в невероятном месте и оставляют по себе невероятный след в истории. Потому что история знала Рио-де-Жанейро до Олимпиады, но теперь она будет знать этот город еще лучше после Олимпиады. Чудо свершилось!", — заявил Бах.

Бразильцы решили отметить закрытие Игр традиционным для их культуры ярким карнавалом. Участники церемонии представили немало впечатляющих номеров и захватывающих танцев. Радостному событию не помешал даже дождь, который не утихал.

Стоит отметить, что сборная Украины заняла 31-е место в итоговом медальном зачете Олимпиады. В активе украинских спортсменов две золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Таким образом, они расположились в таблице между Южной Африкой и Сербией.

Победителем медального зачета стала сборная США, которая взяла 121 медаль — 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых.

Второе место заняла Великобритания, у нее 67 медалей, в том числе 27 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых.

На третьей позиции медального зачета завершил соревнования Китай, собравший 70 медалей, включая 26 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.





