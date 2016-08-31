Тризуб из гильз и флаг с передовой. Воины АТО встретились с футболистами сборной

Футболисты сборной Украины встретились с пограничниками, которые защищают Украину в зоне АТО.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ФФУ.

Отмечается, что воины, прибывшие из Марьинки, подарили футболистам уникальный флаг со словами поддержки и подписями воинов, который был на передовой. Флаг футболистам передал полковник Западного Регионального управления Государственной пограничной службы Украины Валерий Данилевич.

Кроме того, пограничники вручили главному тренеру сборной Андрею Шевченко сруб дерева, на котором бойцы выложили тризуб из 127 гильз патронов, которые были применены против диверсионно-разведывательных групп противника.

"Украинские солдаты приветствуют и поддерживают нашу сборную, передавая эти национальные обереги. Пусть они будут Вашими талисманами в футбольных боях за нашу Родину. Пусть будет успешным ваш турнирный путь, в конце которого желаем вам получить общую турнирную победу", — отметил полковник.

Напомним, ранее Шевченко назвал состав сборной Украины на матч с Исландией.

Фото: ФФУ.

Видео: Football Federation of Ukraine