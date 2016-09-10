Невероятные успехи украинцев на Паралимпиаде: 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград

На Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро во второй день соревнований.украинские спортсмены 17 раз поднимались на подиум.

9 сентября наши соотечественники завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщается на сайте Национального паралимпийского комитета..

Этот успех позволил украиской сборной существенно улучшить свои позиции в медальном зачете, поднявшись с девятой на третью строчку.

Особо стоит выделить победы пловцов.

Чемпионами соревнований Рио-2016, установив при этом мировые рекорды, стали Геннадий Бойко, Максим Крипак, Дмитрий Залевский и Екатерина Истомина.

А также стоит отметить и успех легкоатлета Игоря Цветова.

Все украинские медалисты во второй день Игр-2016

Золото

Инна Черняк в дзюдо (до 57 кг)

Геннадий Бойко на дистанции 100 м на спине

Игорь Цветов в беге на 100 м

Максим Крипак в плавании вольным стилем на 50 м

Дмитрий Залевский в плавании на 100 м на спине

Екатерина Истомина в плавании на 100 м баттерфляем

Серебро

Евгений Богодайко на дистанции 50 м вольным стилем

Ольга Ковальчук по шариковой стрельбе с дистанции 10 м

Дмитрий Соловей в дзюдо в категории до 73 кг

Ирина Гусева в дзюдо (до 63 кг)

Оксана Хруль на дистанции 50 м баттерфляем

Бронза

дзюдоист Александр Косинов в весовой категории 81 кг

Антон Коль в плавании на дистанции 100 м на спине

Сергей Паламарчук в плавании на дистанции 100 м на спине

Ирина Соцкая на дистанции 100 м на спине

Денис Дубров в плавании вольным стилем на 50 м

Юрий Божинский, Дмитрий Виноградец, Андрей Деревинский, Елизавета Мерешко, Виктория Савцова, Ольга Свидерская в смешанной эстафета вольным стилем 4х50м.