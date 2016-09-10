Невероятные успехи украинцев на Паралимпиаде: 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград

Украинцы существенно улучшили свои позиции в медальном зачете, поднявшись с девятой на третью строчку.
На Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро во второй день соревнований.украинские спортсмены 17 раз поднимались на подиум.
9 сентября наши соотечественники завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщается на сайте Национального паралимпийского комитета..
Этот успех позволил украиской сборной существенно улучшить свои позиции в медальном зачете, поднявшись с девятой на третью строчку.
Особо стоит выделить победы пловцов.
Чемпионами соревнований Рио-2016, установив при этом мировые рекорды, стали Геннадий Бойко, Максим Крипак, Дмитрий Залевский и Екатерина Истомина.
А также стоит отметить и успех легкоатлета Игоря Цветова.
Все украинские медалисты во второй день Игр-2016
Золото
Инна Черняк в дзюдо (до 57 кг)
Геннадий Бойко на дистанции 100 м на спине
Игорь Цветов в беге на 100 м
Максим Крипак в плавании вольным стилем на 50 м
Дмитрий Залевский в плавании на 100 м на спине
Екатерина Истомина в плавании на 100 м баттерфляем
Серебро
Евгений Богодайко на дистанции 50 м вольным стилем
Ольга Ковальчук по шариковой стрельбе с дистанции 10 м
Дмитрий Соловей в дзюдо в категории до 73 кг
Ирина Гусева в дзюдо (до 63 кг)
Оксана Хруль на дистанции 50 м баттерфляем
Бронза
дзюдоист Александр Косинов в весовой категории 81 кг
Антон Коль в плавании на дистанции 100 м на спине
Сергей Паламарчук в плавании на дистанции 100 м на спине
Ирина Соцкая на дистанции 100 м на спине
Денис Дубров в плавании вольным стилем на 50 м
Юрий Божинский, Дмитрий Виноградец, Андрей Деревинский, Елизавета Мерешко, Виктория Савцова, Ольга Свидерская в смешанной эстафета вольным стилем 4х50м.