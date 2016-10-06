На Херсонщине чемпион мира Усик посетил пограничников, опубликованы фото и видео

В среду, 5 октября, в Херсонской области чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе — украинец Александр Усик — посетил пограничников отдела погранслужбы "Преображенка" местного отряда.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

В ведомстве уточнили, что спортсмен имел при себе новый трофей — чемпионский пояс, завоеванный в бою с поляком Кшиштофом Гловацки.

"Военнослужащие, которые несут службу на админгранице с временно оккупированным Крымом, имели возможность пообщаться с известным боксером и сделать фотографии на память", — отметили в пресс-службе.

В конце своего визита Усик раздал автографы, пожелал пограничникам здоровья и дальнейших успехов, а также оставил свою подпись на флаге Госпогранслужбы.

Напомним, в начале мая Александр Усик, который тогда еще был Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе, посетил пограничников в зоне АТО на Донбассе. Фото с мероприятия можно посмотреть здесь.

Фото: dpsu.gov.ua, видео: Державна прикордонна служба України